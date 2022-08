Donna muore mentre fa il bagno in mare, era in vacanza dalla sorella

Dopo quella di ieri a Nettuno, un altra tragedia sul litorale laziale dove una donna è morta mentre stava facendo il bagno in mare. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 31 luglio ad Anzio, su una spiaggia al Lido dei Pini.

Come riporta RomaToday, a perdere la vita è stata una donna di 85 anni residente a Milano che si trovava ad Anzio in villeggiatura, ospite in casa della sorella.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, la donna era andata su una spiaggia libera insieme alla sorella; una volta entrata in acqua potrebbe aver accusato un malore che ha poi comportato il suo decesso per annegamento. Il corpo privo di vita dell'85enne è stato quindi trascinato a riva dalla corrente nell'adiacente stabilimento balneare dove sono poi intervenuti i soccorrittori.

A lanciare l’allarme, infatti, sono stati gli assistenti di salvataggio ed i tantissimi bagnanti che in quella che doveva essere una normale domenica di estate affollavano lo stabilimento sul lungomare delle Sterlizie. Accertato il decesso per annegamento da parte del medico necroscopo intervenuto sulla battigia, la salma della donna è stata riaffidata ai familiari.