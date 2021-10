Anzio, intervenuta per una lite in famiglia la polizia trova due fucili rubati: un arresto

In manette un uomo trovato in possesso delle due armi da caccia; deve riprendere di detenzione abusiva di armi

Nascondeva in casa due fucili da caccia che poi sono risultati essere stati rubati. Un uomo è stato arrestato dalla polizia ad Anzio. E’ accaduto nel fine settimana appena trascorso nell’ambito di una capillare attività di controllo del territorio da parte della polizia che nella provincia di Roma ha portato a 12 arresti.

Nel pomeriggio di sabato gli agenti del Commissariato Anzio Nettuno sono intervenuti dopo essere stati allertati per una lite rinvenendo in casa dell’uomo i due fucili risultati oggetto di furto. Per lui è scattato l’arresto per il reato di detenzione abusiva di armi.