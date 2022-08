Furti nelle case sul litorale, i carabinieri intensificano i controlli

Dopo gli ultimi episodi di furti nelle ville per le vacanze segnalati sul litorale di Anzio e nelle zone limitrofe, sono stati intensificati i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Alcuni furti erano stati segnalati dalle stesse vittime a Roma Today, in particolare il 18 agosto era stata colpita in piena notte una villetta in via delle Azalee, dove dormivano due famiglie romane che erano in vacanza sul litorale. Poi, un secondo caso è stato segnalato a Lavinio, frazione di Anzio, sempre di notte. Le persone che erano all'interno non si sono accorte di nulla e sospettano di essere state addormentate.

Come riporta Roma Today, sono state tante in questi giorni le denunce che stanno raggiungendo i carabinieri della compagnia di Anzio. Al momento però le forze dell'ordine non confermano l'esistenza di una banda e mantengono il più stretto riserbo sulle indagini, ma una nota del comando provinciale spiega che "a seguito di alcuni furti in abitazione avvenuti recentemente nella località turistica di Lavinio Lido di Enea, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno deciso di intensificare i servizi preventivi e repressivi in quell’area, con il supporto anche degli equipaggi di rinforzo delle squadre di intervento operativo dell’8° reggimento carabinieri Lazio". Maggiori controlli, dunque con rinforzi esterni alla zona. Gli stessi militari spiegano che "i servizi, protrattisi per l’intera settimana ed in particolare nell’intero arco dell’orario notturno, oltre ad aver determinato, sul piano preventivo, un immediato arresto del numero dei furti, ha consentito di raggiungere qualificati risultati anche sul piano repressivo".