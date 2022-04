Furto in gioielleria: i malviventi usano un’auto come ariete, poi la fuga con il bottino

Auto usata come ariete per il furto nella gioielleria: è accaduto nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 aprile ad Anzio dove una banda di ladri ha messo a segno un ingente colpo fuggendo via con oro, gioielli e denaro.

Il furto nella gioielleria fra corso del Popolo e via Porto Innoncenziano nel cuore di Anzio dove, secondo quanto riporta RomaToday, sono entrati in azione quattro malviventi incappucciati e con i guanti. Tutto è accaduto intorno alle 2 della notte e, secondo una prima ricostruzione della polizia, i ladri hanno usato una Audi station wagon con la quale hanno poi infranto in retromarcia la vetrata dell'esercizio commerciale: così si sono aperti la strada per fare irruzione nell’attività da cui hanno rubato oro, gioielli e denaro per poi darsi alla fuga con un bottino ancora non quantificato.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno insieme agli investigatori della polizia scientifica. Sul posto è stata trovata una targa - presumibilmente persa dalla vettura usata come ariete -. Il titolare della gioielleria è stato ascoltato dagli investigatori ed elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza sia del locale svaligiato che degli altri esercizi commerciali vicino.