Banda di ladri di pneumatici in azione: quattro giovani sorpresi e arrestati

Quattro giovani arrestati ad Anzio arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso. Tre di loro, maschi, hanno 18, 22 e 29 anni, una ragazza 19. I militari sono intervenuti in via delle Viole dopo una chiamata al 112 da parte di un cittadino che segnalava un furto in atto su un'auto. Al suo arrivo la pattuglia ha sorpreso i quattro intenti a smontare le ruote posteriori di una Fiat 500.

I quattro sono stati dunque accompagnati in caserma e successivamente condotti davanti allìautorità giudiziaria per il giudizio direttissimo. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma in caserma per tutti.