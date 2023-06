Un secondo incendio nel giro di pochi giorni ha interessato ancora, e questa volta con danni più ingenti, uno stabilimento del lungomare di Anzio, sulla riviera Mallozzi. Come riporta Roma Today, il rogo ha interessato la Bodeguita, locale sul lungomare del comune neroniano che era stato posto sotto sequestro nell'estate del 2022 in seguito all'omicidio di Leonardo Muratovic. Il primo rogo la notte fra il 19 e 20 giugno, il secondo la scorsa notte. Nel primo caso la matrice dolosa è stata conclamata da tracce di benzina trovate dai vigili del fuoco, in questo secondo incendio le cause sono ancora da appurare, ma tutto lascia pensare a un gesto collegato al primo e dunque di matrice dolosa.

Sono stati i carabinieri della stazione Lavinio - Lido di Enea ad intervenire intorno alle 4:45 di stanotte su richiesta dei vigili del fuoco. Eseguiti i primi rilievi, in attesa della relazione dei caschi rossi, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona del lungomare di Anzio.

La Bodeguita Beach era stata chiusa la scorsa estate in quanto al centro di un'inchiesta della procura di Velletri in seguito all'omicidio del 25enne di Aprilia Leonardo Muratovic. Il pugile era stato ucciso con un'arma da taglio.