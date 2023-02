Rogo nella notte, incendio distrugge un negozio di giocattoli

Un incendio ha distrutto la notte scorsa uno dei più noti negozi di giocattoli di Anzio,l'Emporio Venturi nella centrale piazza Pia.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 di sabato, 4 febbraio, in modo molto violento, e hanno costretto all’evacuazione dell’intera palazzina: praticamente devastato il locale, e con esso tutti i materiali contenuti al suo interno.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, quelli della polizia locale, carabinieri e uomini della protezione civile. La piazza è stata transennata per consentire le operazioni di spegnimento, sotto gli sguardi scioccati degli abitanti e anche dei proprietari dello storico emporio, accorsi a vedere cosa stesse accadendo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, non è escluso che possa essere dovuto a un guasto.