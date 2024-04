Voto di scambio, l'ex sindaco chiede il rinvio dell'interrogatorio

E’ slittato di qualche giorno l’interrogatorio dell’ex sindaco di Anzio Candido De Angelis indagato insieme ad altre quattro persone dai pm della Direzione distrettuale antimafia per scambio politico-mafioso di voti elettorali. Per quanto riguarda invece le altre persone coinvolte tre di loro tra le quali l’ex assessore Gualtiero Di Carlo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Un quarto indagato, l’ex assessore Giuseppe Ranucci, ha invece risposto alle domande del pubblico ministero Giovanni Musarò. “Ha risposto al pubblico ministero per chiarire la sua posizione e in particolare riguardo al contenuto di alcune intercettazioni”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Francesco Mercadante.

L’inchiesta principale, nel febbraio 2022, aveva portato all’arresto eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale di oltre sessata persone accusate anche di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ai vertici di due distinti gruppi criminali, distaccamenti delle 'ndrine, c’erano Giacomo Madaffari, Bruno Gallace e Davide Perronace. Nell’ambito del procedimento sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta ad Anzio e Nettuno, il gup di Roma in abbreviato, riconoscendo l’accusa di associazione di tipo mafioso nel febbraio dello scorso anno ha condannato a 20 anni tra gli altri, Bruno Gallace, Vincenzo Italiano, Gregorio Spanò e Fabrizio Schinzari e ha rinviato a giudizio un’altra trentina di imputati il cui processo con rito ordinario è in corso a Velletri.