Giovane di 22 anni a cavallo investita da un'auto pirata: ferita gravemente. Morto l’animale

Investita da un pirata della strada mentre era in sella ad un cavallo è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 30 ottobre via dei Gelsi, nella zona Lido dei Pini ad Anzio.

Secondo le prime informazioni, come riporta RomaToday, la ragazza di 22 anni stava cavalcando quando è stata investita da un’auto, che da quanto si apprende sarebbe di colore scuro, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso allontanandosi invece dal luogo dell’incidente.

La giovane soccorsa è stata trasportata all'ospedale Goretti di Latina in stato di choc; per lei una prognosi di 40 giorni a seguito delle fratture e delle lesioni riportate. Il cavallo, invece, è deceduto sul colpo in seguito al forte impatto.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Anzio a cui sono affidate le indagini e che sono al lavoro anche per risalire al pirata della strada, ascoltando le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.