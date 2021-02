Calci e schiaffi alla compagna incinta: arrivano i carabinieri, 21enne finisce in carcere

E' accaduto tutto ad Anzio. La donna, 20 anni, è finita in ospedale sotto osservazione per le percosse ricevute. Non si trattava della prima volta

E' accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna di 20 anni, incinta al nono mese. Un 21enne di Anzio ha aggredito la ragazza con morsi, schiaffi e calci nel corso di una discussione nata per futivili motivi, tanto da costringere la giovane a ricorrere alle cure mediche dell'ospedale.

La vittima è stata condotta in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio e poi trasferita nel reparto ginecologia dell'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ancora ricoverata ma non in pericolo di vita. Il tempestivo intervento dei militari, allertati da una telefonata del padre dell'aggressore che aveva segnalato un'accesa lite tra il figlio e la sua compagna, ha evitato conseguenze più gravi. I carabinieri hanno poi accertato che da circa sei mesi la giovane subiva costantemente aggressioni dal fidanzato con insulti, minacce e percosse, l'ultima delle quali, l'unica denunciata, si è consumata la scorsa notte. La ricostruzione degli eventi ha spalancato le porte del carcere di Velletri per il ragazzo violento, che è ora a dispopsizione dell'autorità giudiziaria.