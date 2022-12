Mafie, Cioffredi: "Sabato con i cittadini di Anzio alla marcia per la legalità"

Una marcia per la legalità e la giustizia promossa ad Anzio, dopo lo scioglimento del Comune, decretato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri insieme alla nomina di una commissione straordinaria a Nettuno. Una decisione che scaturisce dall'operazione Tritone, che lo scorso febbraio portò all'arresto di 65 persone come conseguenza di un'indagine della Dda su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nelle due amministrazioni.

Anche il presidente dell'Osservatorio per la legalità della Regione Lazio Gianpiero Cioffredi annuncia la sua presenza alla manifestazione organizzata ad Anzio sabato 3 dicembre: "Parteciperò alla Marcia per la legalità promossa da un ampio schieramento di forze associative e sindacali per sosteneree l'ansia di libertà dei cittadini di Anzio e Nettuno dai poteri criminali - spiega - ringraziare i giornalisti che garantiscono il diritto di cronaca ed esprimere gratitudine alle forze di polizia e alla Direzione distrettuale antimafia per la quotidiana azione di contrasto alle mafie".

"E’ il tempo della corresponsabilità e del protagonismo dei cittadini che intendono, ancora una volta, con la manifestazione di sabato, offrire percorsi di speranza in grado di sconfiggere la rassegnazione e restituire dignità ad un territorio oltraggiato non dallo scioglimento per mafia, ma dalla criminalità organizzata - continua - Dalle carte dell'inchiesta Tritone emerge uno scenario terrificante nel quale la ‘ndrangheta ha costruito negli anni un potere di condizionamento della convivenza democratica nel territorio di Anzio e Nettuno, che richiede un risveglio delle coscienze nel contrasto alle mafie che non può essere delegato solo agli investigatori. Anzio e Nettuno non sono solo questo, sono comuni ricchi di umanità e operosità, in grado di indicare un futuro di legalità declinata come impegno per la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile, la cultura, i diritti di cittadinanza e la ricostruzione di quei legami sociali in grado di restituire libertà e dignità ai cittadini".

"Ci auguriamo che i commissari prefettizi inviati nei due Comuni - conclude Cioffredi - sviluppino modelli di partecipazione e condivisione con le tante energie positive presenti in quelle comunità. I cittadini di Anzio e Nettuno, le forze sociali e associative vivano questo commissariamento come occasione di rigenerazione e rinascita, nel segno della legalità e della bellezza”.