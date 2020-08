Tragedia in mare Anzio: investito da un gommone, muore un uomo. Ritrovato il corpo

Dopo una giornata di ricerche è stato rinvenuto al largo del mare di Anzio il corpo senza vita del 51enne Massimiliano Gori. L’uomo è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto nella giornata di sabato mentre era uscito in barca a vela con il nipotino e due suoi amichetti.

Come riporta RomaToday, il 51enne aveva deciso di farsi un bagno quando è stato investito da un gommone guidato da un 17enne.

Subito il giovane si è fermato ed è scattato l’allarme. Nell’immediato sono scattate le ricerche del 51enne con gli uomini della Capitaneria di Porto di Anzio al lavoro insieme ai bagnini della zona, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Anzio ed è stato richiesto l’intervento di un elicottero e dei sanitari del 118. Lunghe di ore di attesa e di speranza che si è spenta definitivamente nella tarda serata di ieri, domenica 2 agosto, quando è stato ritrovato il corpo senza vita del 51enne. Probabilmente ed essere risultato fatale è stato un colpo alla testa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono ora in corso gli accertamenti per fare piena chiarezza su quanto accaduto: dai primi riscontri, sembrerebbe che il 17enne stesse manovrando il gommone in un punto dove è consentita la navigazione a motore. Quello che si deve capire ora è se la sua guida fosse prudente o meno, e se Massimiliano Gori avesse segnalato la sua presenza in acqua, per un bagno, con un galleggiante.