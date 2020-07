Coronavirus, la situazione di Anzio e Nettuno: complessivamente otto cittadini positivi

Un aggiornamento dei casi di covid nei comuni del litorale romano, Anzio e Nettuno. Al momento nel comne di Anzio, secondo le comunicazioni fornite dalla Asl Roma 6, i cittadini positivi al coronavirus sono diminuiti arrivando a cinque totali, di cui uno ricoverato in una struttura ospedaliera e altri quattro trattati in isolamento domiciliare. La situazione, avverte il sindaco Candido De Angelis, è costantemente monitorata dalla Asl.

Nella città di Nettuno invece si è registrato negli ultimi giorni un nuovo caso. Si tratta di un uomo originario del Bangledesh di 41 anni, che è stato ora trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma dove si trova attualmente ricoverato. Sono stati posti in isolamento alcuni suoi connazionali con cui condivideva l'abitazione. Anche in questo caso è l'amministrazione comunale a comunicare che i pazienti attualmente positivi sono tre, con una coppia di coniugi che resta in isolamento domicilaire dopo essere risultata positiva al covid lo scorso 30 giugno.