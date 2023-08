Controlli su movida e litorale: scattano multe per automobilisti e locali

Controlli straordinari per il Ferragosto anche sul territorio di Anzio e Nettuno. Nelle giornate del 13 e 14 agosto i servizi ad alto impatto per garantire la sicurezza di residenti e turisti che affollano il litorale hanno impegnato le pattuglie del commissariato di polizia, gli agenti del reparto Prevenzione crimine, della sezione operativa - ufficio di Gabinetto, del reparto Mobile di Roma e della polizia stradale.

L'attività di controllo ha riguardato in particolare le zone balneari e le principali arterie stradali e ferroviarie, con lo scopo di monitorare le città e garantire prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida, curando in particolar modo gli aspetti della sicurezza urbana e del contrasto alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori.

Il bilancio complessivo è di 143 persone identificate, 85 veicoli fermati e controllate e cinque sanzioni elevate per violazione del Codice della Strada. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato amministrativamente per aver somministrato alcolici ai minori di anni 18 e per violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale emessa dal comune di Anzio. Un uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà a seguito dell'imbrattamento del Monumento al Pescatore di Anzio.

Nella zona di Lavinio, interessata da mercatini e feste, la sicurezza è stata garantita attraverso un servizio di vigilanza della pattuglia Nibbio del commissariato di Anzio-Nettuno. Grande apprezzamento da parte della comunità ha riscosso anche la presenza dell'Ufficio Mobile, che ha suscitato la curiosità e il sorriso di tanti bambini.