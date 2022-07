Entra in centro commerciale e minaccia i clienti con una chiave inglese

Prosegue senza sosta l'impegno dei poliziotti del commissariato di 'Anzio-Nettuno', coadiuvati dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine e dalle Volanti. Nel corso dei numerosi posti di controllo effettuati lungo le principali arterie stradali sono state identificate 90 persone e fermati 20 autoveicoli. Elevate inoltre due sanzioni al Codice della strada.

Alcune pattuglie, durante il servizio, sono intervenute presso un centro commerciale della zona, per la segnalazione relativa a una donna straniera che era intenta a minacciare gli avventori brandendo una chiave inglese. Gli agenti hanno immediatamente rintracciato la donna, di origini nigeriane, che stava tentando di allontanarsi. Il successivo controllo effettuato dai poliziotti ha permesso di ritrovare e sequestrare la chiave inglese e anche un coltello di 22 centimetri nascosto in una valigia. La donna stata quindi denunciata a piede libero per minacce aggravate, porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Notificato anche un foglio di via obbligatorio con divieto di ingresso nei comuni di Anzio e Nettuno per 2 anni.