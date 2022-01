Super green pass e mascherine ffp2: raffica di controlli e multe nei locali e sui mezzi

Aumentano i controlli e fioccano le multe per il mancato rispetto delle norme anti contagio imposte dal gìGoverno per far fronte alla nuova ondata di contagi da covid. Le forze dell’ordine nei giorni scorsi hanno ispezionato bar, ristoranti, locali e mezzi pubblici per accertare che clienti e passeggeri avessero sia il super green pass sia le mascherine ffp2, staccando multe e sanzioni in diverse zone della città e anche in provincia di Roma.

I servizi hanno riguardato anche i comuni del litorale romano, Anzio, Nettuno e Ardea. I militari hanno identificato 49 persone e controllato 6 esercizi commerciali. Tre clienti di un bar sono stati sorpresi a consumare senza essere in possesso del green pass e insieme al titolore dell'esercizio commerciale sono stati multati. Multato dai carabinieri anche un 47enne che è stato sorpreso sul lungomare degli Ardeatini a passeggiare senza indossare la mascherina.

