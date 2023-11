'Ndrangheta, si allarga l'operazione Tritone: altri 12 arresti

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. È l'ipotesi di reato della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma nei confronti di 12 soggetti, cittadini italiani e albanesi, destinatari di misure cautelari personali tra le province di Roma e Reggio Calabria.

Un'attività di indagine che si inserisce nella più ampia attività investigativa denominata "Tritone", condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che nel febbraio 202 aveva disarticolato una locale di 'ndrangheta radicata nei comuni di Anzio e Nettuno, che si occupava del traffico di sostanze stupefacenti ma che era arrivata a condizionare anche la vita politica locale e a controllare le attività economiche e gli affidamenti degli appalti nei due comuni in provincia di Roma.

In particolare, nell'indagine Tritone era stato documentato come uno degli 'ndranghetisti, avente la capacità di importare ingenti carichi di narcotico dal Sud America, al fine di ottenere ulteriori ricavi, avesse espanso le proprie attività di vendita dello stupefacente dai comuni di Anzio e Nettuno ai comuni di Rocca di Papa e Grottaferrata intrecciando qui i propri affari con quelli del sodalizio, composto dai nuovi arrestati. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire numerose cessioni di cocaina e di documentare le capacità logistiche della consorteria che per le importazioni di stupeefacente aveva anche la disponibilità di un pilota di un aereo privato e di un avio superficie nel comune di Nettuno.

L'ultima operazione dunque ha sgominato un distaccamento autonomo autorizzato di 'Ndrangheta che fa capo ai comuni di Anzio e Nettuno, già in passato scenario di blitz dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia. E' la terza operazione che racconta il circolo droga-denaro. Solo pochi giorni fa era stato eseguito un decreto di sequestro per 3 milioni di euro sul patrimonio di Giacomo Madaffari, dagli inquirenti è ritenuto un personaggio al vertice della locale di 'ndrangheta che opera nei territori di Anzio e Nettuno.