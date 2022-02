Le mani della 'ndrangheta sul litorale, scatta il blitz: 65 arresti

Un blitz contro la 'ndrangheta è scattato all'alba di oggi, giovedì 17 febbraio, sul litorale romano. Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma è in corso una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma per dare esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma. Sono 65 le misure cautelari nei confronti di altrettante persone, alcune delle quali indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero costituito un gruppo locale di 'ndrangheta con base stabile tra i territori di Anzio e Nettuno, e si ipotizza avessero assunto il controllo del territorio nel litorale a sud di Roma, infiltrandosi nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale. Sono tuttora in corso perquisizioni e sequestri.

Ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.