Educazione sanitaria al mare: parte il progetto "Spiagge serene"

Arriva sul litorale a sud di Roma "Spiagge Serene", un progetto ideato per promuovere l'educazione sanitaria allo scopo di prevenire e intervenire in situazioni spiacevoli e talvolta pericolose per la salute che possono verificarsi durante il soggiorno sulle spiagge marine e lacustri, presenti sul territorio della Asl Roma 6.

"L'obiettivo del progetto - spiega la Asl Roma 6 in una nota stampa - è quello di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini al fine di fornire raccomandazioni su comportamenti corretti da tenere e consigliare semplici azioni da eseguire per la gestione immediata in situazioni di pericolo per la salute. Nella Asl Roma 6 una parte del territorio è dislocato sul litorale laziale, nella porzione compresa tra i comuni di Pomezia (Torvaianica), Anzio e Nettuno, oltre ad avere due bacini lacustri: il lago di Albano Laziale e il lago di Nemi. Nelle località balneari e lacustri la popolazione d'estate aumenta in modo esponenziale per via dei flussi turistici, raggiungendo spesso il doppio o il triplo del normale numero dei residenti. Tante notizie di cronaca riportano imprevisti o eventi inattesi che possono portare a conseguenze gravissime e pericolose per la salute. Anche per queste ragioni, nel contesto del progetto "Spiagge Serene" il personale, del dipartimento delle Professioni Sanitarie congiuntamente alla Uoc Formazione e Comunicazione - corsi di laurea in Infermieristica, e con il supporto della logistica, terrà iniziative informative sulle spiagge, rispetto a una serie d'incidenti tipici delle vacanze e delle elevate temperature estive, con riferimento a colpi di calore, punture di insetti o di animali marini (meduse o tracine), scorretta alimentazione, sedentarietà".

"Inoltre - prosegue la Asl - verranno fornite nozioni di primo soccorso con simulazioni su manichini in merito alle manovre di disostruzione delle vie aeree nelle diverse fasce di età nonché per la rianimazione cardio-polmonare e l'uso del Defibrillatore semi-automatico. L'equipe multidisciplinare sarà costituita da: infermieri, dietisti, tecnici della riabilitazione, tecnici della prevenzione, assistenti sociali e studenti dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in convenzione con l'Università La Sapienza- Tor Vergata - Unicamillus. L'equipe sarà presente nelle giornate infrasettimanali e nei week end dalla fine del mese di luglio all'inizio del mese di settembre c.a. sulle spiagge del litorale e laghi presso gli stabilimenti balneari dove effettuerà alcune attività, come la consegna di opuscoli informativi e illustrazione sulle tematiche indicate e la dimostrazione di manovre di primo soccorso".