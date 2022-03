Calci e pugni alla compagna alla presenza dei figli, 42enne arrestato dalla polizia

E’ accusato di aver aggredito e picchiato la compagna l’uomo di 42 anni arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Anzio-Nettuno. Il 42enne solo tre giorni prima era stato scarcerato per reati inerenti gli stupefacenti ed ora il nuovo arresto perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo essersi reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della sua compagna, nonostante la presenza dei figli minori.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 42enne ha colpito la donna con pugni al volto e calci nello stomaco. Sul posto dopo la segnalazione sono giunti gli agenti che all’esterno dell’abitazione hanno notato anche due auto danneggiate che da quanto ricostruito appartenevano a due persone intervenute in difesa della vittima.

Una volta entrati in casa, poi, i poliziotti hanno cercato di calmare l'uomo che ha opposto loro resistenza gettandosi in terra per evitare l'arresto.

La vittima soccorsa è stata trasportata in ospedale e curata e dove le sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi, mentre il 42enne arrestato, dopo la convalida è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.