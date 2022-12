Rapina una gioielleria armato di taser

Ha rapinato una gioielleria utilizzando un taser, come quello in uso alle forze dell'ordine. Un uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Anzio e Nettuno. Il ladro ha anche indossato una parrucca e con un taser a impulsi elettrici in mano ha consumato una rapina in una gioielleria del territorio di Anzio.

Il proprietario del negozio è stato colpito dalle scariche elettriche lanciate dal rapinatore e dopo, con le poche forze che gli erano rimaste, è riuscito a lanciare l?allarme alla polizia. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti gli agenti del commissariato, che sono riusciti a catturare il rapinatore, arrestato e associato al carcere.