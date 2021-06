Anzio, adescava anziani e poi li ricattava con foto hard: 28enne arrestata per estorsione

La giovane è stata trovata dalla polizia in un albergo dove alloggiava con un’amica

Adescava persone adulte e anziani con i quali si intratteneva intimamente per poi ricattarli con foto hard e compromettenti: una giovane di 28 anni di origini romene è stata arrestata ad Anzio dalla polizia.

La donna è stata rintracciata dagli agenti del locale Commissariato in un albergo nella città sul litorale laziale dove alloggiava insieme. E' stata la stretta collaborazione tra la Questura di Roma, i Tribunali e le Procure della Repubblica del Distretto della Corte d’Appello di Roma e non solo, a portare all’esecuzione del provvedimento cautelare.

La 28enne era, infatti, ricercata per la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna. Rintracciata grazie alle schedine alloggiati, si è vista notificare il provvedimento; è accusata di estorsione.