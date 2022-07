Malamovida ad Anzio, scoppia una rissa in piazza

Quattro persone sono state denunciate e una allontanata dalla città per tre anni per una rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in piazza Cesare Battisti, nel centro di Anzio.

I poliziotti del commissariato Anzio-Nettuno, impegnati in una serie di controlli contro la “malamovida” ad Anzio, sono intervenuti subito dopo la segnalazione di una rissa scoppiata davanti ad alcuni bar della piazza. Una volta sul posto hanno identificato quattro uomini rimasti in zona, nessuno con gravi ferite, e li hanno denunciati per rissa aggravata. Per uno di loro, alla luce anche dei precedenti penali, è stato adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno ad Anzio per i prossimi 3 anni. In totale nel corso della serata sono state fermate e controllate 22 persone e 12 veicoli.

Solo una settimana fa, sempre ad Anzio, proprio nel corso di una violenta rissa, si è consumato l'omicidio di Leonardo Muratovic, pugile di Aprilia di 25 anni ucciso con una coltellata.