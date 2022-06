Momenti di paura in mare: cade dallo scoglio e rischia di annegare, salvato un 17enne

Momenti di paura in mare ad Anzio dove un giovane di 17 anni è stato soccorso e tratto in salvo dopo essere caduto da uno scoglio. I fatti sono accaduti poco prima delle 12 di ieri, sabato 25 giugno, quando il lungomare di Anzio era affollato di bagnanti per una giornata dalle temperature decisamente estive.

Secondo quanto ricostruito, il 17enne è caduto in mare da uno scoglio ferendosi una gamba e, in difficoltà, non riusciva a risalire dall'acqua. Alcune persone hanno subito chiamato la polizia; immediato l’intervento degli agenti della squadra nautica della Polmare che lo ha tratto in salvo recuperandolo con l'acqua scooter.

Soccorso il ragazzo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Anzio.