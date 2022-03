Operazione della Guardia di Finanza: sequestro da oltre 2 milioni per una società di Anzio

Operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato beni per un valore di circa 2,1 milioni di euro nei confronti di due amministratori di una società di Anzio. I militari delle fiamme gialle hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Velletri su proposta della locale Procura che ha interessato disponibilità finanziarie, partecipazioni azionarie e automezzi.

Il provvedimento costituisce l’epilogo di indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, da cui è emerso, viene spiegato attraverso una nota, “il ricorso a indebite compensazioni di debiti contributivi e tributari, con fittizi crediti d’imposta relativi a spese per le attività di ricerca e sviluppo certificate da un professionista compiacente”.

Ai militari non sono sfuggite “la celerità e le anomale modalità” con cui un’impresa aveva provveduto ad estinguere le proprie pendenze verso l’Erario e l’Inps e per questo “hanno deciso di acquisire la documentazione comprovante gli oneri sostenuti. I successivi approfondimenti hanno così permesso di appurare “che una parte delle spese derivava da corsi di formazione per il personale realizzati da altre società, mentre la restante da beni e servizi che, secondo la normativa vigente, non rientravano tra gli investimenti ammessi ai fini dell’agevolazione fiscale”.

Tre persone – i due rappresentanti legali della società e il commercialista – dovranno rispondere in concorso dell’ipotesi di reato di indebita compensazione con crediti d’imposta inesistenti.