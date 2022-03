Servizio antidroga della polizia: arrestato un 19enne. Sequestrate dosi di crack e cocaina

Due giovani sono finiti nella rete dei controlli della polizia che ad Anzio, nel corso di specifici servizi antidroga, ha arrestato un 19enne e proceduto al fermo di un 21enne, gravemente indiziati entrambi del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Fermato un 21enne dopo un isneguimento

Nello specifico, il ragazzo di 21 anni durante il servizio è stato riconosciuto dagli investigatori come la persona ripresa dalle videocamere di una nota trasmissione televisiva mentre cedeva in strada droga a vari compratori. Dopo una serie di mirati appostamenti, i poliziotti lo hanno rintracciato mentre, con in possesso una ricetrasmittente, stava informando altre persone della presenza delle forze dell'ordine. A questo punto ne è nato un inseguimento nel corso del quale il 21enne ha gettato a terra una busta che aveva in tasca poi recuperata dalla polizia e che conteneva involucri di cellophane con numerose dosi di stupefacenti. Il ragazzo è stato quindi rintracciato in un appartamento del palazzo all'interno del quale si era nascosto mentre, ancora in possesso della ricetrasmittente, stava tentando di cambiarsi d'abito prima di scappare senza dare nell'occhio. “Considerando i gravi indizi di reato e il pericolo che lo stesso si potesse dare alla fuga” spiegano dalla Questura, nei suoi confronti è stata applicata la misura pre-cautelare del fermo di indiziato di delitto. Per lui il giudice del Tribunale di Velletri, all'esito dell'udienza di convalida, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

21enne arrestato; sequestrati crack e cocaina

Sempre ad Anzio in un’altra operazione è stato poi arrestato in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti un ragazzo di 19 anni notato dai poliziotti impegnati in un servizio in corso Italia mentre durante un controllo presso alcuni garage stava uscendo dall'androne dell'edificio. Di fronte agli agenti il ragazzo è apparso molto nervoso e quindi è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti: addosso nascondeva una busta in cellophane con 158 dosi di crack, pari ad un peso di 34 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati 63 piccole confezioni contenenti crack, pari a 15 grammi, nonché 34 involucri in cellophane contenenti cocaina, per un peso di 23 grammi. Sequestrata anche un'altra busta trasparente con 15 grammi di "fumo". Il giovane, dopo gli atti di rito, è stato arrestato e posto a disposizione della magistratura di Velletri; la misura adottata è stata convalidata dal gip ed in attesa del processo sono stati disposti gli arresti domiciliari.