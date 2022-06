Agguato sul litorale, spari contro un'auto: un ferito

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro un?auto con a bordo un uomo, la compagna e il figlio. È successo ad Anzio intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato.

L?agguato è avvenuto mentre la macchina percorreva via valle Palomba. Nessuno degli occupanti dell?auto è stato colpito, ma l?uomo è rimasto ferito dalle schegge di vetro di un finestrino andato in frantumi ed è stato trasportato in ospedale. Sotto choc ma incolumi la donna e il bambino.

Le indagini sono state affidate alla polizia di Anzio e alla Squadra Mobile della questura di Roma, che sabato mattina hanno effettuato nuovi rilievi e sopralluoghi. L?ipotesi di reato, alla luce dei colpi esplosi e delle modalità dell?agguato, è quella di tentato omicidio. Gli investigatori stanno passando al setaccio tutte le conoscenze dell?uomo..