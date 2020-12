Anzio: aggredito per un carrello della spesa e colpito con una bottiglia di vetro

Aggredito e colpito con una bottiglia di vetro per un carrello della spesa: è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 novembre, all’esterno di un discount ad Anzio dove, dopo la segnalazione per una lite violenta, sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato.

Al loro arrivo sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo riverso a terra in una pozza di sangue con una profonda ferita al collo. A pochi metri di distanza un giovane che stava cercando di allontanarsi in tutta fretta.

Immediati sono scattati i soccorsi da parte del 118 all’uomo che è stato portato in ospedale. Subito dopo gli agenti sono riusciti a fermare il ragazzo in fuga, un 25enne di origini nigeriane che tra le mani aveva ancora la bottiglia di vetro rotta e sporca di sangue con cui aveva aggredito e ferito la vittima. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per tentato omicidio.

Il ferito invece, soccorso in ospedale è stato sottoposto ad intervento chirurgico per le ferite riportate al collo, al volto e sul torace, ne avrà per 15 giorni. Le successive indagini hanno consentito di accertare che il motivo della lite era legato alla sistemazione dei carrelli della spesa. Sembra infatti che a far scaturire la lite, riferisce RomaToday, sia stato il fatto che l’uomo non volesse lasciare al giovane il carrello della spesa, e quindi qualche moneta.