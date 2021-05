Anzio, costringe un uomo a camminare nudo per strada e lo riprende: identificato

Ha costretto un uomo, secondo lui colpevole di aver rubato nella sua auto, a spogliarsi e a camminare per le vie del centro nudo mentre lo riprendeva con il cellulare. I fatti risalgono alla notte del 23 aprile e sono avvenuti ad Anzio: ora l’autore del video presto diventato virale è stato identificato dalla polizia. Nella giornata di ieri, giovedì 6 maggio, gli uomini della squadra investigativa del Commissariato, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri.

Le indagini sono scaturite proprio dalla pubblicazione sui più noti social network del video che riproduceva una coppia di giovani mentre camminava per le vie centrali di Anzio: uno dei due era completamente nudo, vessato e percosso dal regista del filmato.

Il video in questione, spiegano dalla Questura di Roma, “ha ingenerato nella pubblica opinione un vero e proprio allarme sociale per la crudeltà delle immagini”. Le serrate indagini hanno così consentito di individuare l’autore del filmato in un noto pluripregiudicato del posto il quale, per motivi legati ad un diverbio, nelle prime ore del mattino del 23 aprile ha rintracciato la coppia di giovani nel centro di Anzio e, dopo aver minacciato e picchiato entrambi, ha costretto il ragazzo a spogliarsi e a percorrere le vie centrali sotto la minaccia di un coltello mentre, col proprio telefono cellulare, riprendeva parte delle fasi per pubblicarle subito dopo sui vari social network.