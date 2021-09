Realizza un ponte abusivo in una zona sottoposta a vincolo: denunciato dal Nipaaf

Ancora un caso di abusi edilizi in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Questa volta è accaduto ad Aprilia, dove i carabinieri del Nipaaf del gruppo forestale di Latina hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 28enne di Albano.

Il ragazzo è ritenuto responsabile dei reati di occupazione abusiva di suolo pubblico e realizzazione di opere edilizie abusive in area vincolata. Come accertato dai carabinieri del Nipaaf nell'ambito di uno specifico servizio di controllo sul territorio, aveva realizzato un ponte su un fosso demaniale gravato da vincolo paesaggistico. E per farlo aveva sradicato e rimosso la vegetazione esistente.