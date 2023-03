Si conoscono su Instagram, si incontrano e lui la molesta sessualmente

E’ accusato di avere molestato sessualmente una giovane conosciuta attraverso i social, accuse per le quali è finito agli arresti domiciliari.

A.D.S., queste le sue iniziali, 40enne di professione fotografo residente ad Aprilia è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di una violenza che risale esattamente ad un anno fa e rispetto alla quale si è dichiarato completamente estraneo.

L’indagato e la vittima, 24 anni di nazionalità uruguaiana ma residente ad Ardea, erano entrati in contatto attraverso Instagram: lei pubblicava alcune sue foto e lui le ha chiesto se fosse interessata ad incontrarlo di persona proprio per fare qualche scatto e magari pubblicarlo. Lei ha accettato e i due si sono dati appuntamento ad Aprilia, prima all’esterno poi a casa di lui per fare le foto. Ma qui, secondo il racconto fatto dalla ragazza ai carabinieri, lui avrebbe cominciato a toccarla nelle parti intime, poi le avrebbe addirittura bloccato i polsi impedendole di muoversi. Dopo la denuncia e una serie di accertamenti coordinati dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella, il fotografo è stato posto agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse e ha spiegato al giudice che forse si era avvicinato troppo alla ragazza per farla mettere in posa ma di non averla molestata intenzionalmente. La difesa ha chiesto la revoca del provvedimento e il gip si è riservato di decidere alla luce del parere del pubblico ministero.