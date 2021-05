Ferito con tre coltellate: un arresto per tentato omicidio. Si indaga per una lite condominiale

In manette ad Aprilia un uomo di 47 anni. Vittima un 31enne che si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Goretti

E' scattato un arresto per tentato omicidio ad Aprilia a carico di un uomo di 47 anni del luogo. I carabinieri del reparto territoriale hanno indagato dopo una violenta lite avvenuta nella giornata di ieri, 30 maggio, sfociata in un accoltellamento.

Secondo la ricostruzione, il 47enne ha colpito la vittima. un 31enne vicino di casa, con tre fendenti, di cui uno all'addome e due al braccio sinistro. La vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova ancora in prognosi riservata all'ospedale Goretti di Latina ma non in pericolo di vita. Le indagini non sono ancora concluse. I militari al momento stanno seguendo la pista di una lite condominiale. Il 31enne è stato infatti accoltellato nei pressi della sua abitazione.