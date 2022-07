Lite in condominio: due giovani aggrediti con una mazza da baseball

Tutto è iniziato per una banale lite tra vicini di casa, ma l'episodio è poi degenerato e uno dei contendenti ha preso una mazza da baseball e colpito due giovani. E' accaduto ieri nel comune di Aprilia, in un condominio di via Clementi.

Protagonisti tre giovani residenti nella stessa palazzina, due dei quali sono rimasti feriti dai colpi inferti con la mazza da baseball tanto da dover richiedere le cure dei sanitari. La violenta lite ha reso necessario anche l'intervento dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che ora indagano per ricostruire l'accaduto.