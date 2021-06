Aggredisce i poliziotti intervenuti per arrestare la compagna: anche lui in manette

Protagonista un uomo di 51 anni: ora è ricoverato in ospedale sorvegliato dagli agenti. I poliziotti erano giunti nell’abitazione per dare esecuzione ad un provvedimento di carcerazione nei confronti della compagna. I fatti ad Aprilia

Ai domiciliari ha aggredito gli agenti ed è stato nuovamente arrestato: i fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 giugno, ad Aprilia dove gli uomini del Commissariato di Cisterna sono giunti per dare esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di una donna di 56 anni.

Appena arrivati, però, gli agenti hanno constatato la presenza del solo compagno della donna, ristretto presso quell’abitazione agli arresti domiciliari. L’uomo di 51 anni sorpreso dalla presenza dei poliziotti ha prelevato da un cassetto un involucro scagliandosi contemporaneamente contro di loro per colpirli con calci e pugni e provocando loro lesioni personali. Durante le fasi concitate della colluttazione e prima che gli agenti riuscissero ad immobilizzarlo, il 51enne è riuscito ad ingoiare l’intero involucro, per poi espellere solamente frammenti di carta stagnola, recuperati per i successivi accertamenti e a seguito dei quali è risultato contenessero sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Dopo poco è sopraggiunta nell’abitazione anche la compagna e destinataria del provvedimento. L’uomo, visitato da personale medico del 118 è stato successivamente trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso e dove è tuttora ricoverato in stato di arresto, sorvegliato da una pattuglia della polizia. È stato inoltre “recuperata” la sostanza stupefacente ingerita, cocaina, per un peso di circa 10 grammi. La donna, ultimati gli atti di rito, è stata associata presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.