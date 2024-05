Alto impatto, pattugliamento notturno interforze: controlli a tappeto contro furti e spaccio

Operazione Alto impatto notturna nel comune di Aprilia. Dalle 18 di ieri fino alle 24 il territorio apriliano è stato presidiato da tutte le forze di polizia, con particolare attenzione rivolta alle periferie e alle zone di maggiore degrado più esposte al rischio di reati predatori. In risposta alla crescente richiesta di sicurezza della cittadinanza, il servizio non ha però tralasciato gli esercizi pubblici e la viabilità e controlli mirati sulle aree interessate dal fenomeno della prostituzione e da quello dello spaccio.

Nel corso delle verifiche sulla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato 109 veicoli e identificato complessivamente 123 persone, elevando tre sanzioni per violazioni al Codice della strada per un totale di poco meno di 500 euro e procedendo al ritiro di una patente di guida.

Il massiccio pattugliamento del comune ha poi consentito all'Arma di effettuare controlli mirati sui soggetti già sottoposti a detenzione domiciliare o misure di prevenzione. Proprio su questo fronte è stato possibile rintracciare e arrestare un uomo del posto per il reato di evasione. A un controllo nella sua abitazione infatti l'uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa.