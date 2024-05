Ispezioni nelle attività commerciali: multe e violazioni in un ristorante e un'officina meccaninca

Servizio straordinario di controllo del territorio Alto impatto nella città di Aprilia, con l'impiego delle pattuglie della questura, dell'Arma, della guardia di fiannza e della polizia locale. Nella serata del 23 maggio i carabinieri del reparto territoriale, insieme al nucleo ispettorato del lavoro e ai nucleo carabinieri forestali hanno sottoposto a controllo due esercizi commerciali del comune.

In un ristorante è stata accertata la mancanza del documento di valutazione dei rischi ed è stato denunciato il titolare, 52enne, multandolo per 1.423 euro. All'interno di un'officina meccanica invece i forestali hanno verificato una illecita attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e hanno dunque denunciato in stato di libertà il titolare 60enne e sottoposto a sequestro due aree vicine al fabbricato adibito a officina.

I controlli interforze compiuti sul territorio hanno riguardato anche la circolazione stradale. I carabinieri in particolare hanno identificato 89 persone e fermato più di 60 veicoli, elevando una sanzione amministrativa per quasi 900 euro e sequestrando l'auto perché sprovvista di copertura assicurativa.