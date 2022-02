Perquisizioni antidroga dei carabinieri: arrestati un uomo e una donna con 70 grammi di cocaina

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno arrestato due persone per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di un uomo del luogo di 34 anni, già sottoposto ad altra misura cautelare, e di una donna residente nella Capitale di 38.

Entrambi, fermati dai militari e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 70 grammi di cocaina, già confezionata in singole dosi pronte per la vendita. Nel corso di una perquisizione domiciliare, a conferma dell'attività di spaccio, i militari della sezione operativa di Aprilia hanno rinvenuto materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi. L'attività è iniziata in un'abitazione nel comune di Aprilia e si è poi estesa anche a Ostia.