Operazione antidroga dei carabinieri: sequestrati 8 chili di hashish, tre arresti

Tre persone arrestate per droga nella città di Aprilia nel corso di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio predisposto dai carabinieri del Reparto territoriale. Nel carcere di Velletri sono finiti un 44enne, un 26enne e un 25enne trovati in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti e di una somma di denaro in contanti.

I carabinieri del Norm nel corso di una perquisizione domiciliare hanno infatti scoperto e sequestrato complessivamente otto chili di hashish e 2.600 euro considerati provento dell'attività illecita, oltre a quattro telefoni cellulari..