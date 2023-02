Allarme furti sulle auto: tre uomini sorpresi a rubare marmitte dai veicoli in sosta

Tre cittadini di origine bosniaca sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, colti in flagranza mentre rubavano una marmitta da un'auto. L'operazione è scattata nell'ambito di un mirato servizio di monitoraggio del territorio programmato dal Reparto territoriale dei carabinieri su indicazione del tenente colonnello Paolo Guida, proprio per arginare l'allarme dovuto al crescente numero di reati predatori, in particolare furti su auto consumati in prossimità di scali ferroviari e nelle zone periferiche della città di Aprilia.

Nell'ambito di un servizio di controllo i militari hanno sorpreso i tre uomini, di 22, 31 e 48 anni, mentre cercavano di rubare una marmitta catalitica da un'autovettura in sosta in un parcheggio. Il gruppo è finito anche agli arresti anche per il reato di ricettazione, per il possesso di un'altra marmitta dello stesso tipo, evidentemente rubata poco prima, e di diversi arnesi da scasso.

I tre uomini sono stati arrestati e si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima.