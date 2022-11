Insospettabili presi con 5 chili di hascish e cocaina

Detenzione a fini di spaccio. Questa l’accusa a carico di due ragazzi di Aprilia trovati in possesso di circa cinque chili di droga. Mirko Coladangelo e Enrique Brito Duarte sono stati arrestati dai carabinieri di Castel Gandolfo a conclusione di alcuni controlli e perquisizioni che hanno avuto come esito il ritrovamento di una enorme quantità di sostanza stupefacente: oltre 400 grami di cocaina e più di 4 chili e mezzo di hascish.

I due, assistiti dagli avvocati Pierpaolo Dell’Anno e Gianluca Agostini, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per l’interrogatorio di convalida. A conclusione del colloquio il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere. Per ora la difesa non ha presentato richieste di misure alternative.