Minaccia di morte la sua ex e si presenta sotto la sua abitazione: arrestato

Un arresto è scattato ad Aprilia per il reato di atti persecutori. In manette un 48enne del capoluogo pontino, sorpreso dai militari della stazione locale proprio sotto l'abitazione della sua ex convivente. La donna già nei mesi scorsi era stata minacciata di morte e aveva denunciato i fatti all'Arma temendo per la sua vita. Dopo la fine della relazione sentimentale infatti era diventata bersaglio delle ossessioni dell'ex compagno.

Quando ha vito l'uomo che si era presentato sotto il suo appartamento ha quindi allertato subito i carabinieri, che lo hanno arrestato e trasferito ai domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.