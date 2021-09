Furti di trattori a Viterbo, operazione dei carabinieri: indagati anche ad Aprilia

Una banda specializzata nel furto di trattori agricoli è stata sgominata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Viterbo al termine di una complessa attività di indagine. L'attività investigativa, iniziata lo scorso inverno quando in diverse zone della provincia si registrarono furti in aziende agricole, ha toccato anche la provincia pontina. La banda è infatti composta da diversi soggetti italiani, di Aprilia e di Velletri, alcuni dei quali con precedenti specifici.

Secondo gli investigatori gli indagati sono ritenuti responsabili in particolare: di un furto consumato la notte tra il 18 e il 19 febbraio 2021 in un'azienda agricola di Proceno. In quella circostanza, oltre al trattore di marca John Deere, erano stati asportati altri arnesi per un valore di oltre 90.000 euro; di un altro furto consumato il 26 febbraio a Vetralla, in cui erano stati rubati un trattori ed altri arnesi agricoli del valore di 50mila euro; infine di un altro episodio risalente a marzo, consumato a Viterbo.

Il modus operandi era sempre lo stesso: la banda dopo aver ricevuto le indicazioni da parte di un basista sull'azienda agricola da saccheggiare, nel cuore della notte la raggiungevano a bordo di un camion, scortato da un'auto. Qui, s'impossessavano dei trattori John Deere e di altri arnesi, caricandoli sul grosso camion, con il quale si allontanavano dalla Tuscia, raggiungendo la città di Aprilia. Il danno procuratoagli imprenditori agricoli era di notevole entità. Oltre all'ingente valore commerciale dei mezzi, talvolta non coperto da polizze assicurative, l'attività aziendale subiva una inevitabile battuta d'arresto per il venir meno dell'attrezzatura indispensabile per mandare avanti l'impresa.

Sulla base del quadro indiziario prodotto, il Gip del Tribunale di Viterbo ha emesso un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di tre degli indagati, provvedimento eseguito ad Aprilia e Rosarno (RC), dove uno dei destinatari è stato rintracciato. Nel contempo, sono state eseguite diverse perquisizioni.