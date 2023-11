Fermato un corriere della droga: trasportava 135 chili di marijuana nel vano del furgone

Insospettiti da una repentina e brusca inversione di marcia sulla Nettunense, all'altezza del territorio di Aprilia, i finanzieri hanno fermato per un controllo un furgone che aveva poi assunto un'andatura irregolare e pericolosa. Si sono messi dunque all'inseguimento del mezzo e, all'atto del fermo, il conducente ha subito manifestato un atteggiamento nervoso. Proprio per l'inconsueta reazione dell'uomo i militari della guardia di finanza hanno approfondito il controllo ed effettuato un'accurata ispezione del veicolo.

Così, all'interno del vano di carico del mezzo, nascosti sotto a teli di plastica e materiale da ferramenta, hanno scoperto 123 panetti di droga avvolti in buste di cellophane trasparenti termosalte. C'erano complessivamente 135 chili di marijuana.

Alla luce del quadro indiziario emerso, sentita l'autorità giudiziaria di Latina, il conducente del furgone è stato sottoposto agli arresti per l’ipotesi di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata mentre il veicolo, risultato un mezzo preso a noleggio, e tre telefoni smartphone in uso all’arrestato sono stati sequestrati. Dai primi riscontri l'ingente quantitativo di droga era verosimilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale e dell’area pontina e avrebbe consentito il confezionamento per la vendita al dettaglio di oltre 27.000 dosi, fruttando un guadagno di oltre 1 milione di euro. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina ha convalidato l'arresto operato dai finanzieri.