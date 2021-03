Trovato in possesso di quasi un chilo di hashish e cocaina: arrestato 24enne

E' stato fermato dai carabinieri dopo aver tentato la fuga e trovato in possesso di un'ingente quantità di droga. L'operazione dei militari riguarda la città di Aprilia. In manette è finito un 24enne, cittadino albanese.

L'uomo è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare e trovato con 800 grammi di hashish, altri 120 di cocaina, oltre a materiale per il taglio e confezionamento delle dosi, a cinque bilancini di precisione e alla somma di 450 euro in contanti, considerata provento dell'attività di spaccio. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere associato alla casa circondariale.