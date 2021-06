Fermato e trovato con le dosi di cocaina pronte da vendere: arrestato un 28enne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Aprilia, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 28enne del luogo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane durante una perquisizione veicolare e personale è stato trovato dai militari in possesso di otto grammi di cocaina giò divisa in dosi, che è stata sottoposta a sequestro. Il 28enne è stato condotto agli arresti domiciliari in atteaa del rito direttissimo.