Aveva in casa quasi mezzo chilo di droga tra marijuana e hashish: arrestato un 24enne

Trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga in casa e di materiale per il confezionamento delle dosi. Ad Aprilia i carabinieri del Norm del reparto territoriale, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne originario di Velletri.

I militari hanno perquisito la sua abitazione e hanno scoperto, nascosti in casa, 400 grammi di marijuana e altri 60 di hashish. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il giovane è arrivato l'arresto in regime di domiciliari, in attesa del rito direttossimo