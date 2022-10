Un trolley pieno di cocaina nell'appartamento di una insospettabile

Arrestata in flagranza di reato con ben 11 chili di cocaina. L'operazione è stata messa a segno dagli agenti della squadra mobile di Latina a carico di una donna di 58 anni che risiede nel comune di Aprilia.

I poliziotti della sezione Antidroga tenevano da tempo sotto controllo la donna e sospettavano che potesse detenere una certa quantità di stupefacente nel suo appartamento. Così sono entrati in aazione e l'hanno fermata nei pressi dell'abitazione. Il nervosismo manifestato all'atto del controllo ha indotto i poliziotti ad approfondire ancora gli accertamenti disponendo una prima perquisizione in casa che ha dato però esito negativo.

Certi di trovare qualcosa hanno esteso il controllo dopo aver individuato una cantina vicina all'abitazione. All'interno del locale c'era un trolley che conteneva 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 11,130 chili di droga. Al termine degli atti di rito la 58enne è stata arrestata e trasferita nella casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida. Le indagini però vanno avanti per risalire alla provenienza dello stupefacente rinvenuto e sequestrato in casa di una insospettabile.