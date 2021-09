Fermato in auto e tradito dal suo nervosismo: scoperto con cocaina e marijuana

Un arresto per droga da parte dei poliziotti della squadra mobile di Latina coadiuvati dalle unità cinofile di Nettuno. In manette è finito un uomo di 48 anni di Latina.

Gli agenti lo hanno intercettato alla guida di un'auto nei pressi di Aprilia e, insospettiti dalla sua condotta di guida, lo hanno fermato per sottoporlo a un controllo. L'uomo si è dimostrato subito innervosito e particolarmente preoccupato, così da indurre i poliziotti ad approfondire gli accertamenti e a procedere a una perquisizione personale e del veicolo.

I sospetti si sono dimostrati fondati. Gli agenti hanno infatti scoperto e sequestro due involucri che contenevano cocaina: uno indosso all’uomo e l’altro occultato all’interno dell’autovettura. Gli investigatori hanno quindi esteso la perquisizione anche all'abitazione di residenza dell'uomo chiedendo l'ausilio di due unità cinofile antidroga, intervenute con i cani Fayer e Odina. Il fiuti dei due animali ha consentito di individuare altra sostanza stupefacente, marijuana, nascosta in una borsa termica. In casa anche l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Al termine dell’attività d’indagine, che ha visto la conferma sul tipo di sostanze sequestrate mediante specifiche analisi condotte dalla polizia scientifica, l’uomo è stato arrestato e ristretto ai domiciliari in attesa del processo.