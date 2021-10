Era ai domiciliari ma viene sorpreso dai carabinieri in centro: arrestato

Un 29enne originario della provincia di Napoli è stato arrestato ad Aprilia dai carabinieri della sezione radiomobile del Norm nell'ambito di una specifica attività finalizzata al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L'uomo, già sottoposto alla custodia ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari in una zona della città poco lontana dal centro, dopo essersi dunque allontanato dal suo domiciliio senza autorizzazione.

I carabinieri lo hanno quindi arrestato per il reato di evasione e sottoposto allo stesso regime cautelare in attesa del giudizio per direttissima.