Sorpreso dai carabinieri a rubare un'auto nel parcheggio della stazione

Il parcheggio della stazione ferroviaria di Campoleone nel mirino dei malviventi che rubano sulle auto in sosta. Nelle ultime settimane il fenomeno ha destato particolare allarme fra i numerosi pendolari che quotidianamente utilizzano il treno per raggiungere la Capitale.

I carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, per frenare il fenomeno che stata assumendo sempre di più le dimensioni di una serialità, nella giornata di ieri, 19 gennaio, in seguito a servizi di osservazione hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 28 anni, sorpreso proprio stava cercando di rubare un'auto.

Il proprietario, che era appena salito sul treno per Napoli per recarsi al lavoro, è stato rintracciato e immediatamente avvisato dai militari. Il giovane straniero, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dell'Arma di Aprilia.